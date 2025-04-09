В российском городе пожаловались на трещащий по швам 90-летний дом

Волгоградцы боятся оказаться под завалами 90-летнего дома

Жители Волгограда боятся оказаться под завалами дома довоенной постройки. О состоянии конструкций в нем пишет «Блокнот».

Речь идет о многоквартирном доме по улице Шпалозаводской. Здание было введено в эксплуатацию в 1936 году и спустя 90 лет тотально обветшало. Газ жильцам привозят в баллонах, с транспортом тяжело — ни до больницы, ни до школы не добраться. В самом доме разваливается кирпичная кладка, при этом на фасаде образовываются ужасающие трещины. Одна из них идет от самого фундамента до крыши. В квартирах большими пластами осыпается потолочная штукатурка, полы также расходятся. Для одной из жительниц дома это едва не обернулось трагедией — после того как она села на стул, под ней разверзлась щель в 15 сантиметров шириной. При этом большая часть собственников — пенсионеры. «Дом наш рушится, страшно ходить», — сетуют они.

Здание признано аварийным, однако никаких мер по расселению не принимается. Сроки намечены до 2026 года. Причин такого промедления волгоградцы не понимают и опасаются, что дом треснет по швам раньше.

Ранее на затянувшееся расселение пожаловались жильцы дома в Кургане. Аварийный статус ему присвоили еще в 2017 году, но спустя восемь лет положенные выплаты получили лишь 4 из 18 квартир. Тем временем в здании разрастается плесень и падают потолки.