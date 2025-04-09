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12:34, 9 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач раскритиковал салат из помидоров и огурцов

Врач Констанденков: В салате из помидоров и огурцов очень мало клетчатки
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: timolina / freepik

Польза салата из помидоров и огруцов, очень популярного у сторонников здорового образа жизни, сильно преувеличена, считает гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Андрей Констанденков. Это блюдо он раскритиковал в разговоре с «Лентой.ру».

Констанденков указал, что салат из помидоров и огурцов считается легким, богатым витаминами и полезным для пищеварения блюдом. Однако, по его словам, несмотря на то, что в этих овощах действительно много полезных микроэлементов, клетчатки в них очень мало, что сильно снижает пищевую ценность готового блюда.

100 граммов томатов — 1,2-1,5 грамма пищевых волокон, 100 граммов огурцов — не более 0,5-0,7 грамма. Получается, что 400-граммовая тарелка салата, а это весьма солидная порция, даст организму не более пяти граммов клетчатки. Это очень мало, ведь суточная норма для взрослого человека составляет 25-30 граммов клетчатки

Андрей Констанденковгастроэнтеролог, гепатолог

В связи с этим гастроэнтеролог посоветовал, помимо огурцов и помидоров, добавлять в салат продукты с более высоким содержанием клетчатки, например, белокочанную капусту, свеклу, морковь, авокадо. Также, по его мнению, полезно включить в салат орехи, семечки или семена льна: они станут дополнительным источником клетчатки и повысят питательную плотность блюда.

«Возможно, поначалу такое сочетание покажется непривычным, но в реальности перечисленные продукты органично сочетаются между собой и делают рацион разнообразнее», — отметил врач.

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