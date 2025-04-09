Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:36, 9 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач успокоила желающих похудеть любителей сладкого

Диетолог Стрельникова: Небольшое количество сладостей можно есть при похудении
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmytro Glazunov / Unsplash

Небольшое количество качественных сладостей разрешается есть при похудении, заявила врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова. Желающих сбросить вес любителей шоколада и конфет она успокоила в беседе с «Лентой.ру».

Стрельникова посоветовала тем, кто хочет похудеть, при отсутствии противопоказаний не исключать сладкое из рациона полностью — это позволит избежать срывов. В то же время, по ее словам, важно тщательно изучать состав десертов.

За исключением фруктов и сухофруктов, максимально безвредными для здоровья можно считать классический зефир или пирожное безе

Екатерина Стрельниковаврач спортивной медицины и ЛФК, диетолог

При этом диетолог обратила внимание россиян на то, что любые быстрые углеводы будут тормозить снижение веса. Чтобы минимизировать это последствие, сладкое лучше есть в первой половине дня. Это связано с тем, что физическая активность в течение дня позволит сжечь эти калории, объяснила она.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее диетолог Робби Паддик рассказал о новом эффективном подходе к похудению. По его словам, не нужно терпеть голод или отказываться от жиров и углеводов, чтобы сбросить вес.

    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Чем он собирается заняться после освобождения?

    Огромная рыба утащила каяк с рыбаком на 2,5 километра в море

    Популярная блогерша сняла шорты на пикнике и показала друзьям полуобнаженные ягодицы

    В российской колонии заключенный расправился с педофилом

    Порты в США забились тысячами автомобилей

    Американцы захотели оставить технику на покинутой ими базе в Польше

    Артемий Лебедев похвалил музей бомжей

    Врач успокоила желающих похудеть любителей сладкого

    Грузовик с формой и маскировочными сетями для бойцов сгорел по пути в зону СВО

    НАТО предрекли потерю смысла для США и развал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше