Врач успокоила желающих похудеть любителей сладкого

Небольшое количество качественных сладостей разрешается есть при похудении, заявила врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова. Желающих сбросить вес любителей шоколада и конфет она успокоила в беседе с «Лентой.ру».
Стрельникова посоветовала тем, кто хочет похудеть, при отсутствии противопоказаний не исключать сладкое из рациона полностью — это позволит избежать срывов. В то же время, по ее словам, важно тщательно изучать состав десертов.
За исключением фруктов и сухофруктов, максимально безвредными для здоровья можно считать классический зефир или пирожное безе
При этом диетолог обратила внимание россиян на то, что любые быстрые углеводы будут тормозить снижение веса. Чтобы минимизировать это последствие, сладкое лучше есть в первой половине дня. Это связано с тем, что физическая активность в течение дня позволит сжечь эти калории, объяснила она.
Ранее диетолог Робби Паддик рассказал о новом эффективном подходе к похудению. По его словам, не нужно терпеть голод или отказываться от жиров и углеводов, чтобы сбросить вес.