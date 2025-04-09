Врач успокоила желающих похудеть любителей сладкого

Диетолог Стрельникова: Небольшое количество сладостей можно есть при похудении

Небольшое количество качественных сладостей разрешается есть при похудении, заявила врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова. Желающих сбросить вес любителей шоколада и конфет она успокоила в беседе с «Лентой.ру».

Стрельникова посоветовала тем, кто хочет похудеть, при отсутствии противопоказаний не исключать сладкое из рациона полностью — это позволит избежать срывов. В то же время, по ее словам, важно тщательно изучать состав десертов.

За исключением фруктов и сухофруктов, максимально безвредными для здоровья можно считать классический зефир или пирожное безе Екатерина Стрельникова врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог

При этом диетолог обратила внимание россиян на то, что любые быстрые углеводы будут тормозить снижение веса. Чтобы минимизировать это последствие, сладкое лучше есть в первой половине дня. Это связано с тем, что физическая активность в течение дня позволит сжечь эти калории, объяснила она.

Ранее диетолог Робби Паддик рассказал о новом эффективном подходе к похудению. По его словам, не нужно терпеть голод или отказываться от жиров и углеводов, чтобы сбросить вес.