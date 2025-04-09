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19:28, 9 апреля 2025Мир

Вучич заявил о сближении с Францией по вопросу Косово

Вучич: Сербия становится ближе с Францией по вопросу Косово
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Сербия становится все ближе с Францией по вопросу Косово. Об этом заявил президент республики Александр Вучич после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает Радио и Телевидение Сербии (РТС).

«Наши позиции сближаются. Я очень благодарен Макрону за его исключительное понимание нашей ситуации», — заявил президент Сербии, добавив, что Белград и Париж в целом не думают одинаково о проблеме Косово.

Вучич также отметил, что он разговаривал с лидером Франции более двух часов. Макрон глубоко погрузился в отношения между Сербией и Косово, отметил глава Сербии.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Сербия по-прежнему желает вступить в Европейский союз, несмотря на отказ признавать Косово. Белград с 2008 года не признает независимость региона и по-прежнему считает его территорию своей частью.

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