Замначальника железной дороги в России попал под статью

Замглавы СКЖД обвинили в махинациях на 600 млн при реконструкции Крымского узла

Следователи возбудили уголовное дело в отношении первого замначальника Октябрьской железной дороги по капитальному строительству, работавшего ранее на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД), подозреваемого в махинациях на более 600 миллионов рублей при реконструкции Крымского узла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). У него прошли обыски.

Следствие считает, что 29 декабря 2021 года чиновник в качестве председателя комиссии подписал акт приемки первого этапа реконструкции Крымского узла СКЖД, при этом зная, что работа не закончилась и ее качество не соответствует заявленным требованиям. В результате подрядчик необоснованно получил более 600 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя руководителя Вахитовского филиала отделения Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Татарстан, находившегося в федеральном розыске за многомиллионные махинации с пособиями.