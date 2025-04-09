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13:48, 9 апреля 2025Из жизни

Женщина сделала пластическую операцию и ушла от нелюбимого мужа

В США женщина ушла от мужа после того, как сделала операцию за 11 тысяч долларов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Жительница США избавилась от большого носа и ушла от мужа. Об этом пишет New York Post.

30-летняя Девин Эйкен всю жизнь комплексовала из-за очень крупного носа. Накануне тридцатилетия она решила исполнить мечту и сделать ринопластику — пластическую операцию по изменению формы носа. Она заплатила за операцию 11 тысяч долларов (около 947 тысяч рублей). Результат оказался очень удачным, ролики о ее потрясающей трансформации собрали более 4,5 миллиона просмотров на платформе TikTok. После операции женщина ощутила такую уверенность в себе и своей привлекательности, что решила полностью изменить жизнь.

В декабре, всего через месяц после ринопластики, она ушла от нелюбимого мужа и подала на развод после семи лет брака. «Я чувствую себя невероятно сексуальной. Мой новый нос стал тем, что вдохновило меня выбрать себя и наконец-то закончить свой унылый брак», — сказала Эйкен. По ее словам, теперь она чувствует себя намного счастливее, несмотря на то, что осталась без партнера.

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