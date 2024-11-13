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21:07, 13 ноября 2024Из жизни

Женщина сделала шесть пластических операций за сутки и не пережила этого

В Китае женщина умерла после шести пластических операций за сутки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Семья женщины из Китая, которая не пережила шести пластических операций за сутки, подала в суд на клинику. Об этом пишет South China Morning Post.

9 декабря 2020 года женщина по фамилии Лю из провинции Гуанси обратилась в клинику пластической хирургии в город Наньнин. Она взяла займ в размере 40 тысяч юаней (545 тысяч рублей) и в тот же день легла на операцию. Во второй половине дня ей сделали блефаропластику верхних и нижних век, а также ринопластику. Эти процедуры заняли пять часов. На следующее утро ей провели липосакцию бедер и ввели откачанный жир в лицо и грудь. Это также потребовало около пяти часов.

11 декабря 2020 года женщину выписали. Однако, едва дойдя до лифта, она потеряла сознание. Реанимационные мероприятия не дали результата. Женщину экстренно транспортировали в обычную больницу, но врачи не смогли ее спасти. Вскрытие показало, что причиной смерти была «острая дыхательная недостаточность вследствие тромбоэмболии легочной артерии после липосакции».

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Семья Лю подала иск против клиники, требуя компенсации в размере 1,18 миллиона юаней (16 миллионов рублей). Однако клиника оказалась готова выплатить лишь 200 тысяч юаней (2,7 миллиона рублей). В ходе расследования выяснилось, что у клиники были все необходимые юридические документы для проведения процедуры. Объем удаленного жира соответствовал медицинским стандартам.

После нескольких судебных разбирательств и апелляции клинике предписали выплатить семье женщины компенсацию в размере 590 тысяч юаней (8 миллионов рублей). Суд счел, что в случае Лю врачи недостаточно серьезно отнеслись к рискам легочной эмболии. Состояние ее вен и анализы крови могли стать противопоказаниями к липосакции.

Ранее в США мужчина истек кровью на операционном столе из-за ошибки хирурга. Врач вырезал ему печень вместо селезенки.

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