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18:36, 9 апреля 2025Забота о себе

Женщина заметила симптомы смертельного заболевания во время занятий в тренажерном зале

Женщину доставили в больницу из тренажерного зала с расслоением аорты
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина во время занятий в тренажерном зале почувствовала боль в груди, которая являлась симптомом смертельного заболевания. Об этом рассказало издание Primerahora.

Все произошло, когда женщина занималась на тренажере, который имитирует греблю. Когда она отвела руки назад, то почувствовала боль в груди. После этого она заметила странное ощущение бурления в организме. Ее сразу же доставили в больницу, где врачи диагностировали расслоение аорты, которое имеет высокую летальность.

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Медики срочно сделали женщине операцию на открытом сердце. Через неделю врачи отправили пациентку домой, но в скором времени ей потребовалось очередное хирургическое вмешательство. Затем последовало долгое восстановление. Несмотря на то, что оно прошло успешно, теперь женщине всегда придется следить за артериальным давлением и избегать высокоинтенсивных упражнений.

Ранее терапевт Аарти Синха предупредила, что некоторые привычки в спортзале могут спровоцировать серьезные заболевания. По словам медика, если регулярно не мыть бутылку для воды, то это чревато диареей.

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