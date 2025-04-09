Жители освобожденного Гуево рассказали о воровстве ВСУ кастрюль и расправах над сельчанами

Жители Гуево Курской области: ВСУ расправлялись над мирным населением и грабили

Жители села Гуево Курской области рассказали о бесчинствах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период оккупации. Видеозапись с их участием опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

По словам одного из сельчан, украинские военнослужащие «тащили все», начиная с кастрюль и батарей отопления.

Другим занятием украинских солдат в Курской области были расправы, добавили собеседники канала. В частности, бойцы ВСУ добивали раненых, пояснили они.

Минобороны России сообщило об освобождении Гуево 8 апреля. В тот же день была опубликована карта земель, оставшихся под украинским контролем. Это узкая полоса в приграничье, разделенная автодорогой на два неравных участка.