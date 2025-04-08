Остающуюся под контролем ВСУ территорию Курской области показали на карте

«РВ»: Армия России полностью освободила Гуево в Курской области

Остающуюся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорию Курской области показали на карте. Ранее появившуюся информацию о завершении зачистки в населенном пункте подтвердил Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Канал также опубликовал карту курского приграничья, на которой отражены последние успехи Вооруженных сил России. На ней видно, что под контролем ВСУ остается узкая полоса на границе с Украиной.

В ходе боев российские бойцы смогли нанести поражение элите ВСУ, а также наладить эвакуация мирных жителей, отмечает «РВ».

Тем временем, Минобороны официально сообщило об освобождении Гуево. Населенный пункт контролировался ВСУ с августа 2024 года.