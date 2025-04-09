Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 9 апреля 2025Экономика

Жители Подмосковья устроили заезд на туалетной кабине на колесах

Заезд на туалетной кабине на колесах в Подмосковье попал на видео
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Подмосковья устроили заезд на туалетной кабине по заснеженной дороге и попали на видео. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Моя Москва».

«Самый экологичный вид транспорта обнаружили в Подмосковье. Как говорят конструкторы, работает на "чистой органике"», — подписал публикацию автор поста. На записи, сделанной очевидцем, можно наблюдать, как человек едет на открытой туалетной кабине на четырех колесах и машет рукой. «Это что такое, туалет?» — прокомментировал увиденное автор ролика.

Ранее в Нефтеюганске коммунальщики прокатились по двору на тракторе вместо того, чтобы заниматься уборкой снега во дворах. На кадрах видно, как техника не спеша проезжает между рядов припаркованных машин с опущенным ковшом, пропуская между колес намечающиеся снежные накаты.

    Обсудить
    Последние новости

    Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

    Басков пожаловался на последствия санкций

    «Почту России» собрались спасать за счет продажи лекарств

    Бывший сотрудник фотоателье пытался продать базу фотографий военных ВС России и попался

    ВСУ получили японскую гусеничную технику

    ВСУ атаковали церковь в Курской области с прятавшимися внутри людьми

    Решение звезды 90-х отречься от дочерей объяснили

    Руководителя УФСИН российского региона арестовали на два месяца

    У россиян появился новый быстрорастущий способ заработка

    Россия вышлет двух румынских дипломатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше