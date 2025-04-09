Жители Подмосковья устроили заезд на туалетной кабине на колесах

Заезд на туалетной кабине на колесах в Подмосковье попал на видео

Жители Подмосковья устроили заезд на туалетной кабине по заснеженной дороге и попали на видео. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Моя Москва».

«Самый экологичный вид транспорта обнаружили в Подмосковье. Как говорят конструкторы, работает на "чистой органике"», — подписал публикацию автор поста. На записи, сделанной очевидцем, можно наблюдать, как человек едет на открытой туалетной кабине на четырех колесах и машет рукой. «Это что такое, туалет?» — прокомментировал увиденное автор ролика.

Ранее в Нефтеюганске коммунальщики прокатились по двору на тракторе вместо того, чтобы заниматься уборкой снега во дворах. На кадрах видно, как техника не спеша проезжает между рядов припаркованных машин с опущенным ковшом, пропуская между колес намечающиеся снежные накаты.