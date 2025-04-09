Решение звезды 90-х отречься от дочерей объяснили

Певец Данко заявил, что не может общаться со страдающей от ДЦП дочерью Агатой

Раскрыты причины, по которым российский певец Данко отрекся от своих детей от модели Наталии Устюменко. Об этом пишет Пятый канал.

Он признался, что не может общаться со страдающей от ДЦП Агатой по причине того, что «она из-за своей болезни не в состоянии это делать». «Ее мозг не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, общаться. Она не понимает, что такое мама, папа», — сказал певец.

Отмечается, что Данко также перестал помогать дочери финансово, объяснив это тем, что сам является пострадавшей стороной. «Поиздевались так прилично. Душевные переживания, расстройства — это очень отражается на состоянии», — говорил артист.

Позже исполнитель прекратил общение со старшей дочерью Софией, обвинив ее в неблагодарности из-за того, что она, по его словам, забыла поздравить его с днем рождения. «В нормальном обществе дети должны уважать отца и мать. Кем бы они ни были вообще, даже самым последним алкашом и бомжарой. Ты обязан просто преклоняться перед своими родителями, целовать им ноги», — приводит сайт слова певца.

Ранее сообщалось, что сын российского актера Павла Прилучного и артистки Агаты Муцениеце Тимофей отказался жить с матерью из-за ее роликов в соцсетях.