Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:02, 9 апреля 2025Ценности

Звезда «Уэнсдэй» снялась в пуховике на голое тело для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дженна Ортега

Дженна Ортега. Фото: @thecut

Американская актриса Дженна Ортега снялась в откровенном виде для журнала The Cut. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя звезда популярного телесериала «Уэнсдэй» предстала на размещенном кадре в черных трусах с высокой посадкой и темно-синем пуховике, который она надела на голое тело. При этом знаменитость позировала перед камерой с осветленными бровями, ярким макияжем глаз и волосами, уложенными в крупные локоны.

Поклонники оценили фотосессию актрисы в комментариях под постом, который набрал 1,3 миллиона лайков. «Мне нравится, как ты выглядишь», «Завораживающая», «Ты потрясающая», «Королева», «Красотка», — высказывались они.

В марте Дженна Ортега высмеяла роскошный наряд люксового бренда Oscar de la Renta фразой «тыкается в задницу».

    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп прокомментировал информацию о китайцах в плену ВСУ

    В России высказались о сроках перемирия с Украиной

    Жители еще двух регионов России сообщили о взрывах

    Экс-глава продовольственного управления Минобороны вышел на свободу

    Российский боец ликвидировал 100 солдат ВСУ в Херсонской области

    Рисовавшая кровью картины о «жесткости российских военных» украинка погибла в зоне СВО

    На Украине сообщили о необходимости сделать трудный выбор

    Трамп рассказал о банкротстве одной европейской страны

    Звезда «Уэнсдэй» снялась в пуховике на голое тело для журнала

    Россиянин лишился зубов, обварил ноги и «пережил страшные вещи» в оккупированной Судже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше