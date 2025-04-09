Звезда «Уэнсдэй» снялась в пуховике на голое тело для журнала

Американская актриса Дженна Ортега снялась в откровенном виде для журнала The Cut. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя звезда популярного телесериала «Уэнсдэй» предстала на размещенном кадре в черных трусах с высокой посадкой и темно-синем пуховике, который она надела на голое тело. При этом знаменитость позировала перед камерой с осветленными бровями, ярким макияжем глаз и волосами, уложенными в крупные локоны.

Поклонники оценили фотосессию актрисы в комментариях под постом, который набрал 1,3 миллиона лайков. «Мне нравится, как ты выглядишь», «Завораживающая», «Ты потрясающая», «Королева», «Красотка», — высказывались они.

В марте Дженна Ортега высмеяла роскошный наряд люксового бренда Oscar de la Renta фразой «тыкается в задницу».

