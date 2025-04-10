37-летний россиянин попытался сделать себе обрезание и поплатился

Калининградец попытался сделать себе обрезание и получил травмы половых органов

В Калининграде 37-летний местный житель попытался сделать себе обрезание в домашних условиях и поплатился, оказавшись в больнице. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Как стало известно изданию, днем 8 апреля россиянин заявил, что его избили и ранили, порезав половые органы. Прибывших на место происшествия сотрудников скорой помощи и полицейских встретил окровавленный мужчина, который, предположительно был пьян. При этом сам пострадавший заверил, что алкогольные напитки не употреблял.

Дома у калининградца обнаружили окровавленные ножницы, бритву и разводной ключ. В беседе с правоохранителями хозяин квартиры пояснил, что увидел в интернете информацию о влиянии обрезания на остроту ощущений во время полового акта и решил самостоятельно провести процедуру. В день происшествия мужчина, находясь в ванной, сделал надрез. Затем к операции подключились находившиеся у него в тот момент в гостях сосед и двое знакомых. Применялась ли сила, не уточняется.

В результате пострадавшего госпитализировали с диагнозом «открытая рана мошонки и яичек». Заявлять в полицию на друзей он не стал, пояснив, что был инициатором проведения процедуры.

Ранее 34-летний житель Перми потребовал от частной клиники почти миллион рублей после неудачного обрезания. Как стало известно, во время операции у хирурга дрогнула рука. В результате врач удалил лишнюю кожу, деформировав половой орган.