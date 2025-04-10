70-летняя супермодель показала лицо без макияжа и фильтров

70-летняя супермодель Дженис Дикинсон показала лицо без макияжа и фильтров

Американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

70-летняя экс-ведущая реалити-шоу «Топ-модель по-американски» поделилась снимками с отдыха на пляже. Так, манекенщица запечатлела себя на камеру в слитном синем купальнике и с серебряными ожерельями. На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а сами кадры не обработаны инструментами фотошопа и фильтрами.

Поклонники оценили натуральную красоту Дикинсон в комментариях под постом. «Ты выглядишь такой свежей и счастливой», «Как всегда красотка», «Натуральная красота», «Шикарная», «Легенда», — высказывались они.

В июне прошлого года Дженис Дикинсон рассказала о пластике ради актера Сильвестра Сталлоне. Супермодель призналась, что решилась на первое хирургическое вмешательство, когда состояла с ним в отношениях.