Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:38, 10 апреля 2025Бывший СССР

Алиев отверг мир России и Украины в ближайшее время

Алиев заявил, что не видит перспектив мира между Россией и Украиной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит перспектив мира между Россией и Украиной в ближайшем будущем. Об этом он заявил во время выступления на международном форуме «К новому миропорядку», передает агентство «АзерТадж».

«Я лично, будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией», — заявил Алиев.

Он объяснил это тем, что обе стороны не отказываются от своего права на территории.

Политик отверг сценарий отказа Украины от территорий: «Если это произойдет, то это значит, что я чего-то не понимаю в международной политике», — заявил азербайджанский лидер. В свою очередь, Россия, отметил он, также не отступится от новых территорий, что означает продолжение конфликта.

Ранее Ильхам Алиев пообещал помочь частично признанной Турецкой Республике Северного Кипра с международным статусом. «Я хочу заверить наших братьев на Северном Кипре, что мы всегда будем с ними, чтобы их страна утвердилась как независимое государство и была признана международной общественностью», — сообщил он.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Россияне стали реже ходить в кинотеатры

    Раскрыты подробности хода переговоров России и США в Стамбуле

    Российская медсестра увидела в окно потерявшего сознание прохожего и спасла ему жизнь

    В России начали закрываться китайские автосалоны

    Ученик российской гимназии захотел авто из Дубая и выманил у одноклассника миллионы рублей

    Арестованная ректор ПсковГУ потратила 14 миллионов рублей на проживание в гостинице

    Стало известно о создании российского морского дрона-камикадзе «Марлин»

    Дрон влетел в стекло вывозившего из курского приграничья жителей авто и попал на видео

    Лавров пошутил про настойки во время переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше