Алиев призвал ЕС не вмешиваться в отношения Азербайджана с соседями

Алиев призвал главу ЕК фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения Баку с соседями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удивление из-за заявлений главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об открытии границ на Кавказе, указав, что этот вопрос не является делом Евросоюза (ЕС). Его комментарий опубликован на сайте президента страны.

Лидер Азербайджана признался, что удивился, услышав о высказывании фон дер Ляйен о необходимости открытия границ между Азербайджаном и Арменией и между Арменией и Турцией для реализации торговых коридоров.

«Мы только и слышим призывы открыть границу между Турцией и Арменией, между Арменией и Азербайджаном. Какое отношение Европа имеет к этому?» — спросил Алиев.

Ранее Алиев рассказал о попытке госпереворота в стране. Он рассказал, что спецслужбы нашли квартиры с коктейлями Молотова и инструкциями по нападению на правительственные здания и полицейских. Президент Азербайджана добавил, что были также попытки организации «оранжевой революции» в Баку в 2005 году. Алиев обвинил в этом Государственный департамент США.