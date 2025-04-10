Еще в одной стране бывшего СССР рассказали о попытке госпереворота

Алиев рассказал о попытке госпереворота в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о попытке госпереворота в стране. Его слова приводит агентство APA.

Он обвинил в этом американскую организацию «Национальный демократический институт». Алиев рассказал, что спецслужбы нашли квартиры с коктейлями Молотова и инструкциями по нападению на правительственные здания и полицейских.

Президент Азербайджана добавил, что были также попытки организации «оранжевой революции» в Баку в 2005 году. Алиев обвинил в этом Государственный департамент США.

9 апреля в другой стране бывшего СССР — Киргизии — спецслужбы сообщили о предотвращении попытки госпереворота. «Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками», — сообщило Киргизское силовое ведомство.