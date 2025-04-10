Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:00, 10 апреля 2025Силовые структуры

Американскую НПО признали нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Hope Harbor Society
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России нежелательной признана деятельность американской организации Hope Harbor Society. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Неправительственная организация (НПО), основанная в США в январе 2024 года, занимается объединением сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют и проводят протестные антироссийские акции в США и других странах. На таких мероприятиях они демонстрируют флаги легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической) и Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что НПО собирает деньги для Вооруженных сил Украины и распространяет фейки о Российской армии.

12 марта сообщалось, что ГП России признала нежелательной на территории страны деятельность датской организации Rasmussen Global, основанной бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    «Счет идет на десятки тысяч». Российские военные эвакуируют из Курской области тела бойцов ВСУ

    В российском городе пятилетняя девочка попробовала пиво и оказалась в больнице

    США начнут слежку за мигрантами

    Неадекватный россиянин ворвался в школу и был остановлен учителями

    Продвижение России в Курской области с начала месяца показали на карте

    Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в откровенном спортивном наряде

    Россиянин через суд потребовал признать его родственником Романовых

    Девушка обвинила «жуткого» соседа в изнасиловании и попала в тюрьму на два года

    Глава евродипломатии рассказала о нежелании стран ЕС использовать активы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше