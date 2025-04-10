Американскую НПО признали нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Hope Harbor Society

В России нежелательной признана деятельность американской организации Hope Harbor Society. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Неправительственная организация (НПО), основанная в США в январе 2024 года, занимается объединением сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют и проводят протестные антироссийские акции в США и других странах. На таких мероприятиях они демонстрируют флаги легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической) и Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что НПО собирает деньги для Вооруженных сил Украины и распространяет фейки о Российской армии.

12 марта сообщалось, что ГП России признала нежелательной на территории страны деятельность датской организации Rasmussen Global, основанной бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.