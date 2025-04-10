В России отреагировали на новые атаки ВСУ на энергообъекты

Атаками на энергообъекты Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются спровоцировать Россию на ответные действия, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на 11 новых атак на российскую инфраструктуру.
«Они пытаются спровоцировать нас на какие-то ответные действия, чтобы потом эти действия раскрутить во всех европейских средствах массовой информации, пытаясь срывать те переговоры, что сегодня идут. Я насчитал уже, наверное, более 40, если не больше, таких нарушений, и, я думаю, что после 18 апреля мы имеем полное моральное право ответить на эти нарушения», — поделился депутат.
Ранее в Минобороны сообщили, что за последние сутки ВСУ нанесли 11 ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. Атакам подверглись сразу восемь регионов — Брянская, Белгородская, Курская, Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая народная республики и Краснодарский край.
В конце марта Минобороны России объявило о недоговороспособности украинских властей после многочисленных ударов по российской энергоинфраструктуре.