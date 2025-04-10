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14:34, 10 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на новые атаки ВСУ на энергообъекты

Депутат Чепа: Россия имеет право ответить на атаки ВСУ по энергообъектам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Атаками на энергообъекты Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются спровоцировать Россию на ответные действия, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на 11 новых атак на российскую инфраструктуру.

«Они пытаются спровоцировать нас на какие-то ответные действия, чтобы потом эти действия раскрутить во всех европейских средствах массовой информации, пытаясь срывать те переговоры, что сегодня идут. Я насчитал уже, наверное, более 40, если не больше, таких нарушений, и, я думаю, что после 18 апреля мы имеем полное моральное право ответить на эти нарушения», — поделился депутат.

Ранее в Минобороны сообщили, что за последние сутки ВСУ нанесли 11 ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. Атакам подверглись сразу восемь регионов — Брянская, Белгородская, Курская, Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая народная республики и Краснодарский край.

В конце марта Минобороны России объявило о недоговороспособности украинских властей после многочисленных ударов по российской энергоинфраструктуре.

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