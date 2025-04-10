Блогер описал один аэропорт России словами «то ли рынок, то ли сарай»

Тревел-блогер Денис Забелин побывал в аэропорту Иркутска и назвал его стыдобищем для миллионов туристов. Своим мнением он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Путешественник летел через Иркутск с семичасовой пересадкой и описал авиагавань словами «то ли рынок, то ли сарай». Он пожаловался на нехватку розеток для зарядки гаджетов и кафе, где качество блюд не вызывает опасения.

«В туалетах откровенная грязь, как в привокзальных автобусных клозетах провинциальных райцентров, — добавил Забелин. — Люди спят на лавках в обнимку с вещами, и это все в общей зоне, где полно случайных людей, а не только пассажиров».

По словам блогера, даже бизнес-зал аэропорта «напоминает сельский клуб». К тому же, в зону повышенной комфортности пассажиров пускают только за два часа до рейса.

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