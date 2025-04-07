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15:08, 7 апреля 2025Путешествия

Отдыхавший в Африке россиянин угодил в полицию из-за плохого отзыва об отеле

Отдыхавший на Занзибаре россиянин угодил в полицию из-за плохого отзыва об отеле
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Esa Alexander / Reuters

Отдыхавший на Занзибаре тревел-блогер и путешественник Константин Гришин угодил в полицию из-за плохого отзыва об отеле. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Россиянин рассказал, что последние пять ночей жил в Canary Hotel & Spa на популярном курортном острове Африки. По его словам, он поставил гостинице единицу в Booking и написал негативный отзыв о ней на Google-картах.

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После этого в номер туристов ворвались владелец отеля вместе с сотрудниками полиции и службы безопасности. «Сняли все постельное белье, начали выкидывать нас силой в коридор, — добавил Гришин. — <…> В общем, прямо при полиции хозяин отеля сейчас нам угрожает, говорит, что нас в тюрьме в****т [изнасилуют]».

Мужчина отметил, что его пытаются увезти в полицейский участок. Соотечественник опасается, что правоохранители могут подкинуть ему наркотики.

Спустя некоторое время блогер заявил, что уже связался с консульством России. Он также предупредил подписчиков, что его телефон могут забрать полицейские.

Ранее тесть российского футболиста Виталия Лысцова пропал во время путешествия по Африке. По словам супруги экс-защитника московского «Локомотива» и португальской «Бенфики», ее отец Вячеслав Палий любит ездить по миру и часто строит сложные маршруты, включающие в себя несколько стран.

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