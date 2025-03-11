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20:28, 11 марта 2025Путешествия

Родственник российского футболиста пропал во время путешествия по Африке

Mash: Тесть российского футболиста Лысцова пропал в Африке
Алина Черненко

Фото: Ульяна Лысцова

Тесть российского футболиста Виталия Лысцова пропал во время путешествия по Африке. Об этом Telegram-каналу Mash рассказала жена спортсмена Ульяна.

По словам супруги экс-защитника московского «Локомотива» и португальской «Бенфики», ее отец Вячеслав Палий любит ездить по миру и часто строит сложные маршруты, включающие в себя несколько стран.

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5 февраля Палий отправился из Европы в Африку. В последний раз он созвонился с родственниками 21 февраля и сообщил, что выезжает на автобусе из Буркина-Фасо в Мали. Оттуда он должен был полететь в Грузию с пересадкой в Турции. В Тбилиси он планировал встретиться с женой и вместе с ней посетить Панаму.

Однако после 21 февраля связь с мужчиной пропала. Ульяна призналась, что семья обратилась в МИД РФ и администрацию президента, а также написала в посольства России в Буркина-Фасо и Мали. Тем временем ее супруг пытается организовать поиски тестя через партнеров по команде, которые родились в этих африканских странах.

Ранее в Южно-Африканской республике немецкого туриста похитили ради ограбления. Мужчину затолкали в арендованный внедорожник и увезли на глазах у свидетеля.

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