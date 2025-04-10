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12:16, 10 апреля 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в нижнем белье для рекламы

Модель Елена Перминова снялась в нижнем белье для рекламы бренда Belle you
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @belleyou / @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде для рекламы бренда нижнего белья Belle you. Публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила ролик, в котором предстала в персиковом шелковом комплекте, состоящем из трусов с высокой посадкой и бюстгальтера. Звезда позировала, лежа на кровати, застеленной белым постельным бельем. При этом она продемонстрировала фигуру.

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Перминова также примерила ультракороткую облегающую сорочку и нижнее белье лимонного оттенка. «Дорогой дневник, бывают дни такие, когда не хочется вылезать из кровати», — подписала она.

Ранее в апреле экс-возлюбленная российского миллиардера снялась в прозрачной кофте без бюстгальтера.

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