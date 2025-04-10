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14:11, 10 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего руководителя фирмы застройщика осудили за мошенничество на 2,3 миллиарда рублей

В Уфе осудили экс-руководителя фирмы застройщика за аферу на 2,3 млрд рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В Уфе осудили бывшего руководителя фирмы застройщика и двоих его сообщников за мошенничество на 2,3 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Башкортостану Евгений Каневский.

Они признаны виновными по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

По данным следствия, он вступил в сговор с двумя сообщниками, после чего заключил договоры участия в долевом строительстве с 1134 гражданами. В результате потерпевшие не получили готовые квартиры, потому что соучастники похитили деньги и потратили их на личные нужды. В ходе расследования было допрошено более тысячи человек, проведено более 50 судебных экспертиз и столько же осмотров, выемок и обысков.

Суд приговорил руководителя компании к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере миллиона рублей, двое сообщников приговорены к условным срокам от трех до четырех лет и штрафам от 500 до 800 тысяч рублей.

При этом более 1000 дольщиков получили компенсации на сумму более четырех миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что бывшему депутату предъявили обвинение в обмане дольщиков на 2,3 миллиарда рублей.

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