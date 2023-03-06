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20:23, 6 марта 2023Силовые структуры

Бывшему депутату предъявили обвинение в обмане дольщиков на 2,3 миллиарда рублей

В Уфе экс-депутата и двоих директоров обвинили в обмане дольщиков на 2,3 миллиарда рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Уфе руководителю компании «Госстрой», генеральному директору «Башнафтатранса» и финансовому директору фирмы «Госстрой-менеджмент» предъявили обвинение в обмане дольщиков на 2,3 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

На их имущество был наложен арест на сумму более 1,8 миллиарда рублей. Как уточняет ТАСС, первый фигурант — бывший депутат Кирилл Бадиков.

По данным следствия, он вступил в сговор с двумя сообщниками, после чего заключил договоры участия в долевом строительстве с 1134 гражданами. В результате потерпевшие не получили готовые квартиры, потому что соучастники похитили деньги и потратили их на личные нужды.

«В настоящее время строительство не завершено, степень готовности объектов варьируется от 18 до 54 %, организации-застройщики признаны банкротами и включены в Федеральный реестр проблемных объектов», — уточнил Каневский.

В ходе расследования было допрошено более 1000 человек, проведено более 50 судебных экспертиз и столько же осмотров, выемок и обысков.

Ход расследования находится на контроле руководства республиканского управления СКР. В отношении почти 800 потерпевших принято решение о компенсационных выплатах.

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Елизавета Новикова
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