Политик обнажил ягодицы в эфире популярного шоу

Бывший член британского парламента Майкл Фабрикант стал участником популярного шоу «Большой брат: Знаменитости» (Celebrity Big Brother) и случайно обнажил интимную часть тела в эфире программы. Конфуз вызвал отвращение у зрителей. Комментарии, в которых они резко высказались о случившемся, были опубликованы в соцсети X.

В эфире программы Фабрикант бродил по саду возле дома, в котором живут участники шоу, когда заметил гидромассажную ванну. В какой-то момент политик наклонился, чтобы ближе ее рассмотреть, из-за чего у него случайно спустились штаны и обнажились ягодицы.

Комментатор с ником beeeeeeaan раскритиковал операторов программы за то, что они показали интимную часть тела политика крупным планом. «У меня травма», — признался он. «Почему у меня на экране телевизора задница Майкла Фабриканта», — возмутился пользователь под ником whoniversalnew1. «Я никогда больше не хочу видеть задницу Майкла, спасибо вам большое», — заявила участница обсуждения slinehan1.

Ранее сообщалось о том, что британский комик Адам Бакстон в эфире кулинарного шоу Great Celebrity Bake Off приготовил похожий на инопланетное создание пирог. Его выпечка напугала телезрителей.