Признанный иноагентом журналист Юрий Дудь заявил о необычной форме своей головы

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) обратил внимание на необычную форму своего черепа. Об этом он заявил во время интервью с уехавшим из России актером Никитой Кукушкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), запись которого доступна на YouTube-канале.

«Как человек с необычной формой головы я имею право на такие вопросы: у тебя очень необычная форма черепа, как ты ее воспринимал раньше и воспринимаешь сейчас?» — спросил Кукушкина журналист.

В ответ актер заявил, что не думал об этом, но с пониманием относится к своей внешности, поскольку таким его сотворила природа.

Ранее Юрий Дудь заявил, что часто слышит о трудностях эмиграции в Германию. По словам журналиста, жалобы он слышит в основном от русскоязычных переселенцев.