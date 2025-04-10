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12:03, 10 апреля 2025Культура

Ефремова предостерегли от судьбы Владислава Галкина из-за преследования СМИ

Актриса Поплавская поддержала Ефремова после его выхода по УДО
Ольга Коровина
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Актриса Яна Поплавская поддержала заслуженного артиста России Михаила Ефремова после его условно-досрочного освобождения (УДО). Публикацию она разместила в личном Telegram-канале.

«Отловить курьера у квартиры Михаила Ефремова и заглянуть в пакет с его едой. Вы здоровы, граждане?» — высказалась Поплавская о публикациях в СМИ. Накануне Telegram-канал Mash опубликовал видео, снятое у квартиры актера, на котором корреспондент показал содержимое пакета из сервиса доставки еды.

По словам Поплавской, из-за пристального внимания к Ефремову может повториться история актера Владислава Галкина, получившего условный срок в 2009 году. Через несколько месяцев после суда, в феврале 2010-го, актера не стало. «Дежурить в подъезде, заглядывать в замочную скважину... Может, спровоцировать еще, как спровоцировали Влада Галкина, чтобы "дядя Миша" вышел из себя и нарушил условия УДО?» — добавила актриса.

Ранее сообщалось, что Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии.

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