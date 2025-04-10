Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:52, 10 апреля 2025Культура

Ефремову предрекли судьбу Паши Техника

Нарколог Шуров: Ефремову после колонии грозит судьба Паши Техника
Ольга Коровина
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии может повторить судьбу рэпера Паши Техника, если начнет злоупотреблять алкоголем, допускает нарколог Василий Шуров. Его комментарий приводит aif.ru.

«Паша Техник всю жизнь употреблял, все удивлялись его лошадиному здоровью. Но даже лошадиное здоровье имеет свойство заканчиваться», — отметил Шуров. По словам нарколога, тяжелобольной Ефремов столкнется с интоксикацией от того количества алкоголя, с которым справлялся раньше: «За 4,5 года воздержания его организм отвык от тех доз, которые он мог переработать».

Рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) не стало 4 апреля, ему было 40 лет. Артист попал в клинику в Таиланде 27 марта, практически сразу его ввели в кому. Прощание с ним состоится в пятницу, 11 апреля, в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.

Ранее актриса Яна Поплавская предостерегла Ефремова от повторения судьбы заслуженного артиста России Владислава Галкина из-за преследования СМИ.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Армия РФ нанесла поражение ВСУ около Горнали и Орешни в Курской области

    Российские войска заняли населенный пункт в Сумской области

    Адвокат российско-американской балерины рассказал о ее месте жительства

    Россия и США обменялись заключенными. Среди освобожденных финансировавшая ВСУ балерина. Кто еще вышел на свободу?

    Власти сообщили о скором начале испытаний поезда метро «Москва-2026»

    Делегации России и США ушли на перерыв

    Госсекретарь США раскрыл судьбу обмененной с Россией заключенной

    Ефремову предрекли судьбу Паши Техника

    В российском регионе суд заочно приговорил организатора расправы над семьей к 24 годам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше