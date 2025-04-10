Ефремову предрекли судьбу Паши Техника

Нарколог Шуров: Ефремову после колонии грозит судьба Паши Техника

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии может повторить судьбу рэпера Паши Техника, если начнет злоупотреблять алкоголем, допускает нарколог Василий Шуров. Его комментарий приводит aif.ru.

«Паша Техник всю жизнь употреблял, все удивлялись его лошадиному здоровью. Но даже лошадиное здоровье имеет свойство заканчиваться», — отметил Шуров. По словам нарколога, тяжелобольной Ефремов столкнется с интоксикацией от того количества алкоголя, с которым справлялся раньше: «За 4,5 года воздержания его организм отвык от тех доз, которые он мог переработать».

Рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) не стало 4 апреля, ему было 40 лет. Артист попал в клинику в Таиланде 27 марта, практически сразу его ввели в кому. Прощание с ним состоится в пятницу, 11 апреля, в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.

Ранее актриса Яна Поплавская предостерегла Ефремова от повторения судьбы заслуженного артиста России Владислава Галкина из-за преследования СМИ.