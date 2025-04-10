Эксперт оценил возможность покупки дачи на семейную ипотеку

Депутат Чаплин: Семейную ипотеку можно оформить для покупки дачи в рамках ИЖС

Семейную ипотеку можно оформить для покупки дачи в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что льготную ипотеку выдадут желающим приобрести дачу в случае, если дом на участке будет иметь статус ИЖС. Чаплин подчеркнул, что такая возможность помогает снизить финансовую нагрузку и сделать покупку жилья для молодых семей за городом доступнее. «Дача с ИЖС — это не только место для отдыха, но и полноценное жилье, которое можно использовать круглогодично. Это особенно актуально для семей с детьми, которые нуждаются в свежем воздухе и просторе для игр», — заключил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что граждане РФ имеют право купить на средства маткапитала дачный дом, но не земельный участок. Он добавил, что за участок земли придется платить отдельно и оформлять новый договор.