Эстонская православная церковь попросила президента дать оценку закону против нее

ЭПХЦ: Мы попросим президента Эстонии дать оценку закону против нас

Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) попросит президента Эстонии Алара Кариса дать правовую оценку ранее принятым парламентом поправкам к закону о церквях и приходах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте церкви.

Церковь сообщает, что новый закон направлен конкретно против ЭПХЦ и Пюхтицкого монастыря. Она также сообщила, что попросила президента Эстонии Алара Кариса дать правовую оценку новому закону. Помимо этого, ЭПХЦ обратится в международные организации, «поскольку свобода вероисповедания является универсальной и затрагивает общемировые принципы». В церкви отметили, что после принятия поправок не откажутся от своих прав и принципов и продолжат служение в приходах.

Ранее в Эстонии запретили Эстонскую православную церковь. Согласно новому закону, ни одна церковь, монастырь или приход на территории республики не были «связаны с иностранным государством, представляющим угрозу госбезопасности», коим республика считает Россию.