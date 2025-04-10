Фильм уехавшего из России режиссера о нацистском преступнике покажут в Каннах

Фильм Серебренникова о Йозефе Менгеле покажут на Каннском кинофестивале

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле» будет представлен в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора конкурса Тьерри Фремо.

Картина расскажет историю нацистского медика-преступника Йозефа Менгеле, известного как «Ангел Смерти из Освенцима», который скрывался от правосудия в Южной Америке. Сообщается, что главную роль в фильме исполнил немецкий актер Аугуст Диль, а съемки проходили в Уругвае, Бразилии, Мексике и Германии.

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Известно, что французская актриса Жюльет Бинош выступит в качестве председателя жюри, а актер Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие кинематографа.

Серебренников покинул Россию в 2022 году, выступив против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В 2024 году на Каннском фестивале состоялась премьера картины режиссера «Лимонов: Баллада». В 2022-м в рамках кинофестиваля был представлен его фильм «Жена Чайковского».