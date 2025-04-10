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16:07, 10 апреля 2025Мир

Израиль раскрыл детали переговоров с Турцией

Прямые переговоры Израиля и Турции состоялись в Азербайджане
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Marton Monus / Reuters

Прямые переговоры представителей Израиля и Турции состоялись в Азербайджане. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Каждая сторона представила свои интересы в регионе. Была достигнута договоренность о продолжении диалога во имя сохранения стабильности [на Ближнем Востоке]», — говорится в заявлении.

В переговорах со стороны Израиля приняли участие глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби и другие высокопоставленные представители министерства обороны и служб безопасности. Отмечается, что турецкая сторона была представлена «аналогичной делегацией».

В канцелярии израильского премьера также выразили благодарность Азербайджану и лично президенту страны Ильхаму Алиеву за организацию «столь важных переговоров».

Ранее тема отношений двух стран была поднята в ходе встречи Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся 8 апреля в Белом доме. Американский лидер похвалил президента Турции Эрдогана и призвал Нетаньяху вести себя разумно в отношениях с ним.

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