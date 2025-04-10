Королева Великобритании раскрыла секрет счастливого и долгого брака

Королева Великобритании Камилла назвала дружбу секретом счастливого брака

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла раскрыла секрет счастливого брака в день празднования 20-й годовщины свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

77-летняя королева Великобритании призналась, что не может поверить, что со дня их свадьбы прошло уже 20 лет. Когда журналисты спросили, в чем секрет долгих отношений, Камилла задумалась, но все же дала ответ: «Мне кажется, это что-то вроде дружбы. Смеяться над одними и теми же вещами, справляться с жизненными трудностями».

Камилла добавила, что им непросто проводить время вместе из-за плотного графика мероприятий, на которых она и ее супруг обязаны присутствовать, причем часто порознь. «Мы вечно движемся в разных направлениях, как корабли, проходящие мимо друг друга ночью. Мы проносимся мимо друг друга. Но сегодня днем ​​нам удалось немного наверстать упущенное», — похвасталась она.

Королевская чета находится с официальным визитом в Италии, первым визитом с момента коронации Карла III, поэтому обменяться подарками супруги смогут только по возвращении домой. Камилла подготовила для мужа фарфоровый сервиз — традиционный подарок на 20-ю годовщину брака. Она призналась, что больше всего на свете хотела бы провести с мужем совместный выходной, но это едва ли возможно — у них нет выходных.

Камилла — вторая жена короля Карла III. К ней долгое время относились плохо, поскольку она была любовницей Карла во время его брака с принцессой Дианой, которую очень любили в Великобритании. Тем не менее в последние годы ее рейтинг одобрения вырос.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании снялась в свадебном платье в честь 20-летия брака. Наряд создала для нее модельер Анна Валентайн, которая также стала автором свадебного платья Камиллы 20 лет назад.