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13:39, 9 апреля 2025Ценности

Королева Великобритании снялась в свадебном платье в честь 20-летия брака

Британская королева Камилла снялась в свадебном платье в честь 20-летия брака
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Chris Jackson / Getty Images for Buckingham Palace / Handout / Reuters

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла снялась в свадебном платье в честь 20-летия брака. Об этом сообщает Page Six.

В честь знаменательной даты супруги устроили фотосессию в Италии, для которой 77-летняя королева выбрала белое приталенное макси-платье с длинными рукавами. Отмечается, что данный наряд создала для нее модельер Анна Валентайн, которая также стала автором свадебного платья Камиллы 20 лет назад.

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Кроме того, жена Карла III выбрала в качестве аксессуара брошь бренда «Фаберже» в виде ландыша и завершила образ жемчужными серьгами.

Ранее в апреле король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO) и сорвал аплодисменты.

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