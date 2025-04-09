Королева Великобритании снялась в свадебном платье в честь 20-летия брака

Британская королева Камилла снялась в свадебном платье в честь 20-летия брака

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла снялась в свадебном платье в честь 20-летия брака. Об этом сообщает Page Six.

В честь знаменательной даты супруги устроили фотосессию в Италии, для которой 77-летняя королева выбрала белое приталенное макси-платье с длинными рукавами. Отмечается, что данный наряд создала для нее модельер Анна Валентайн, которая также стала автором свадебного платья Камиллы 20 лет назад.

Кроме того, жена Карла III выбрала в качестве аксессуара брошь бренда «Фаберже» в виде ландыша и завершила образ жемчужными серьгами.

Ранее в апреле король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO) и сорвал аплодисменты.