Латвия заявила о желании отправить войска на Украину

Глава Минобороны Латвии Спрудс заявил о желании отправить войска на Украину

Латвия считает, что должна быть частью коалиции, желающей отправить войска на Украину. Об этом заявил глава Министерства обороны республики Андрис Спрудс, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы считаем, что должны быть частью "коалиции желающих", я бы даже добавил — коалиции способных. Поэтому мы смогли поддержать Украину — 0,25 процента от нашего ВВП направляются на военные нужды Украины», — заявил Спрудс.

По его словам, у коалиции есть четкая цель в поддержке Украины, а лидирующую роль в ней играют Великобритания и Франция.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны Европейского союза (ЕС) и НАТО в формате «коалиции желающих» изучают разные форматы отправки войск на Украину после заключения перемирия.