Каллас рассказала о форматах отправки войск на Украину

Каллас: Страны ЕС и НАТО изучают форматы отправки войск на Украину

Страны Европейского союза (ЕС) и НАТО в формате «коалиции желающих» изучают разные форматы отправки войск на Украину после заключения перемирия. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Дискуссия продолжается. (...) Главный вопрос о том, если будет мир, то какие силы и возможности нам понадобятся. Мы рассматриваем мониторинговую миссию, миротворческую миссию, миссию сдерживания, миссию усиления», — рассказала политик.

Также Каллас отметила, что не все страны ЕС выразили готовность отправить свои войска на Украину.

26 марта появилась информация, что страны Европы постепенно отказываются от идеи отправить войска на Украину и вместо этого намерены найти другие способы оказать военную помощь Киеву. Дополнительно уточнялось, что причиной смены решения является ситуация на фронте и снижение боеспособности Вооруженных сил Украины.