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13:11, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

Малышева прогулялась в белых туфлях на шпильке по коровнику

Малышева прошла по коровнику в белых туфлях, чтобы указать на его чистоту
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Первый канал

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале прогулялась по коровнику в белых туфлях на шпильке. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Вместе с другими ведущими программы Малышева посетила родильное помещение коровника. Врач отметила, что вопреки представлениям о местах, где содержатся животные, в помещении оказалось чисто. «Обратите внимание, что я не стала переодевать туфли. Я хотела показать, как здесь чисто», — заявила Малышева, указав на свою обувь.

Кроме того, подчеркнула телеведущая, в коровнике нет неприятного запаха. По словам Малышевой, в помещении пахло сеном.

Ранее Малышева призналась, что ее поразила Чечня. Врач отметила, что ее удивил уровень медицины в российском регионе, который она посетила во время пандемии коронавируса.

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