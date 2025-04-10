Маск посмеялся над мемом российского посольства в Кении

Маск ответил с помощью эмодзи на мем посольства РФ в Кении про торговые пошлины

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск посмеялся над мемом, выложенном в аккаунте российского посольства в Кении в социальной сети Х. Он посвящен торговым пошлинам, которые ввели Соединенные Штаты и которые не затронули РФ.

На картинке, опубликованной посольством России в Кении, изображен человек, помеченный флагом России, который лежит на возвышении и безмятежно наблюдает за происходящим внизу, где суетятся люди, представляющие страны ЕС, США и Китай. Изображение подписано фразой «тарифные войны».

Маск ответил на этот пост с помощью эмодзи смеющегося человека.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил решение отложить введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран. По его словам, из-за нововведения люди начали впадать в панику. В то же время тарифы для Китая повысились до 125 процентов.