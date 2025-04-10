МЧС предупредило о возможном извержении вулкана на Камчатке

МЧС предупредило о риске извержения вулкана Безымянный на Камчатке

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) фиксирует продолжение активности вулкана Безымянный, количество раскаленных лавин увеличивается. Об этом предупредило ГУ МЧС России к Камчатскому краю на своем сайте.

«Спутниковые данные KVERT показывают яркую тепловую аномалию над вулканом. Эффузивная активность вулкана Безымянного постепенно нарастает, вероятно, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению. В любое время могут произойти выбросы пепла на высоту до 10-15 километров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация может повлиять на низколетящие самолеты. В МЧС подчеркнули, что вулкану Безымянный «оранжевый» код авиационной опасности.

Ранее на территории Камчатского края объявили экстренное предупреждение из-за лавинной опасности. В зоне риска — вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский, а также Кроноцкий заповедник и Ключевская группа вулканов.