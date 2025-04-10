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12:37, 10 апреля 2025Россия

Минобороны подтвердило информацию о двух атаках на энергообъекты в Брянской области

Минобороны подтвердило информацию об атаках на энергообъекты в Брянской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: evening_tao / freepik

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки дважды атаковали энергообъекты в Брянской области. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

«9 апреля в 18:15 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Страчево филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за повреждения корпуса отключилась комплектная трансформаторная подстанция», — говорится в сообщении.

Второй удар был нанесен в 18:51 по московскому времени. Атака пришлась на объект энергоинфраструктуры в Светово. В результате повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция, из-за чего без электроэнергии остались мирные жители, добавили в оборонном ведомстве.

Об атаках ранее сообщал губернатор российского региона Александр Богомаз. По его словам, первый удар пришелся по сельхозпредприятию, из-за чего оказались повреждены электро- и газовая подстанции. Второй удар ВСУ нанесли по трансформаторной подстанции.

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