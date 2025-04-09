ВСУ второй раз за день атаковали энергообъект в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил о второй за день атаке ВСУ на энергообъект

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали энергообъект в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«ВСУ продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства», — написал чиновник.

По его словам, украинский дрон-камикадзе ударил по трансформаторной подстанции в селе Подывотье Севского района. Из-за атаки оказалось нарушено электроснабжение районой с жилыми домами. Пострадавших нет, добавил он.

Это уже вторая атака ВСУ на энергообъект в Брянской области за день. Ранее Богомаз сообщал об ударе по сельхозпредприятию в Севском районе, из-за чего оказались повреждены электро- и газовая подстанции.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.