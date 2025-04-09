ВСУ атаковали энергообъект на предприятии в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке на энергообъект на предприятии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергообъект на сельхозпредприятии в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удару дрона-камикадзе подверглось предприятие в Севском районе области.

«Пострадавших нет. В результате атаки повреждены электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу предприятия», — написал чиновник.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

В частности, Минобороны России заявило, что 8 апреля украинские войска дважды атаковали энергообъекты в Курской области.