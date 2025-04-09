ВСУ дважды за сутки атаковали энергообъекты в российском регионе

Минобороны: ВСУ дважды за сутки атаковали энергообъекты в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за сутки атаковали энергообъекты в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Первый удар был нанесен в 08:18 по московскому времени по объекту энергетической инфраструктуры около села Большое Солдатское. В результате обрыва проводов отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго».

Помимо того, из-за второго обстрела, начавшегося в 13:20, мирные жители сел Камышное и Крупец в Беловском районе области остались без электроснабжения, добавили в оборонном ведомстве.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.