Муцениеце высказалась о буллинге на фоне новостей о травле сына в школе

Актриса Муцениеце назвала детей жестокими на фоне слухов о травле сына в школе

Актриса Агата Муцениеце назвала детей жестокими на фоне слухов о том, что ее сын Тимофей подвергся травле в школе. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

«Сколько детей, столько и мнений. Вспомнив школу, я вспоминаю, что дети жестокие. Это природой как-то заложено, животный инстинкт выживания», — высказалась артистка о буллинге, добавив, что с «этим сложно что-то сделать».

Муцениеце указала на то, что детей воспитывают улица, родители и окружение. «По собственному опыту могу сказать, что ничего не поможет, все пройдут все круги ада, потом станут человечнее», — добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сын Муцениеце и актера Павла Прилучного Тимофей отказался жить с матерью из-за ее роликов в соцсетях.