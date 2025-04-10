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17:54, 10 апреля 2025Культура

Муцениеце высказалась о буллинге на фоне новостей о травле сына в школе

Актриса Муцениеце назвала детей жестокими на фоне слухов о травле сына в школе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце назвала детей жестокими на фоне слухов о том, что ее сын Тимофей подвергся травле в школе. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

«Сколько детей, столько и мнений. Вспомнив школу, я вспоминаю, что дети жестокие. Это природой как-то заложено, животный инстинкт выживания», — высказалась артистка о буллинге, добавив, что с «этим сложно что-то сделать».

Муцениеце указала на то, что детей воспитывают улица, родители и окружение. «По собственному опыту могу сказать, что ничего не поможет, все пройдут все круги ада, потом станут человечнее», — добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сын Муцениеце и актера Павла Прилучного Тимофей отказался жить с матерью из-за ее роликов в соцсетях.

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