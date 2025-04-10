Доктор Мясников описал популярную европейскую страну словами «стало бедно и грязно»

Врач Александр Мясников заявил, что во Франции стало трудно жить

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что его сын разочаровался во Франции. В интервью изданию StarHit доктор описал популярную европейскую страну словами «стало бедно и грязно».

По словам Мясникова, его сын сейчас живет вместе с женой во Франции, однако в сентябре они планируют приехать в Россию. «На самом деле могли бы и дальше спокойно жить во Франции: профессия есть, причем по французским меркам достаточно высокооплачиваемая. Но сын говорит: "Не могу. Меня все достало"», — рассказал врач.

Он объяснил, что качество жизни в этой европейской стране упало. «Разница с тем, как было во Франции раньше, конечно, колоссальная. Стало бедно, дорого, грязно. Трудно стало жить», — уточнил доктор.

Ранее Мясников рассказал, что многие французы и американцы принимают антидепрессанты в большом объеме. Как отметил доктор, в США пациенты пьют более десяти таблеток этого лекарства в сутки.

У Мясникова двое детей — сын Леонид, который получил медицинское образование во Франции, и дочь Полина.