На тысячелетнем болоте под Тулой создадут экотропы для туристов

В национальном парке «Тульские засеки» создадут экотропы для туристов. Об этом сообщает местный портал «Тульский 1».

Известно, что тропы откроют на тысячелетнем болоте, на котором также можно найти краснокнижные растения. Этот национальный парк разделен на зоны: заповедные, особо охраняемые, рекреационные и зоны историко-культурного наследия. В Тульской области специалисты насчитывают в общей сложности около 300 болот.

По информации портала, в том же месте ученые проводят научные исследования: с помощью двухметровой трубы под Тулой тельматологи изучают болота. Сначала пробуривают небольшую скважину и вставляют в нее трубу с отверстиями, через них внутрь набирается вода, которую затем изучают. Так специалисты могут узнать, как со временем менялся уровень болотной воды, который напрямую влияет на экосистему.

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