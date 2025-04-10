Камера заповедника России запотела от «пятнистой красоты»

В Приморье камера запотела от красоты шедшего мимо пятнистого леопарда

Леопард спокойно прошел по опавшим листьям и попал в фотоловушку одного из заповедников Приморья. Кадры с ним публикует дирекция «Земли леопарда» в своем Telegram-канале.

На снимке видно, как хищник неспешно идет по усыпанной листьями земле и как бы улыбается, приоткрыв пасть. На фото его видно нечетко. В шутку специалисты подписали пост, сказав, что от такой «пятнистой красоты» запотела даже камера.

«Вы заметили, как дальневосточный леопард идеально вписывается в лесной ландшафт? Мы — да», — заявили в заповеднике. Также специалисты пояснили, что к весне шерсть пятнистого хищника становится короче и насыщеннее в окрасе. Все это, как отмечается, помогает дикой кошке оставаться незаметной.

Ранее котенок дальневосточного леопарда подождал мать с охоты и попал в фотоловушку. Тогда пятнистый малыш полежал на вершине большой горы. За ним открывался вид на сопки, покрытые лесом.

Недавно на видео также запечатлели искреннее удивление самки леопарда, увидевшей весной неожиданно выпавший снег. В объективе камеры оказалась хищница Leo 305F, старательно обнюхивающая землю.