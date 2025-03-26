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09:55, 26 марта 2025Моя страна

Леопард удивился внезапно выпавшему весной снегу и попал на видео

Самка дальневосточного леопарда улыбнулась выпавшему снегу и попала на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Самка леопарда удивилась выпавшему в Приморье снегу. Момент попал в объектив фотоловушки, ролик опубликовал Telegram-канал «Земля леопарда».

На кадрах хищник по имени Leo 305F старательно обнюхивает землю, покрытую небольшим слоем снега, после чего будто улыбается, оголяя зубы.

«Благодаря меху дальневосточные леопарды приспособлены к снегу, однако не любят его. Они укрываются в пещерах или каменных гротах. "Улыбнулась" большая кошка не от приятного сообщения, так она обнажает особый орган обоняния», — пояснили авторы публикации.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что сильный ветер, осадки, метель и гололедица в ближайшие дни затронут семь регионов России.

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